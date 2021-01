Ufficio aperto fino alle 12, ma solo sulla carta: «Chi arriva dopo le 8.15 resta fuori». Caos all'Anagrafe​. E per disperdere la coda, gli impiegati chiamano i vigili

Il mondo si misura con lo smart working e il lavoro da remoto, nel quale ogni pratica è risolvibile in un clic. Tutto il mondo tranne l'ufficio Anagrafe di Lecce, almeno stando a quanto numerosi cittadini hanno voluto segnalare, indignati, alla redazione del Nuovo Quotidiano di Puglia. Negli uffici di viale Aldo Moro non è ammessa, per esempio, la prenotazione online. «O si arriva entro le 8.15 a ritirare il numeretto, come in salumeria, oppure la risposta degli impiegati è “si presenti un altro giorno”» si sfoga un leccese che, questa mattina, si è dovuto misurare con la coda lunghissima fuori dal portone dell'Anagrafe e con le inefficienze di cui vi rendiamo conto. Dovute, probabilmente, alla cronica carenza di personale con la quale Palazzo Carafa, a causa delle casse in rosso, si trova a fare fronte. O forse a un inceppamento dello smart working. Non è dato sapere, almeno per il momento.

«Naturalmente - prosegue - nel corso della mattinata arrivano cittadini convinti che, se l'ufficio chiude alle 12 come è scritto nei cartelli, ci si possa presentare anche alle 10». Ma così non è: che la protesta divampi è questione di attimi. Le voci si alzano di tono, perché in coda ci sono lavoratori che magari hanno chiesto un'ora di permesso, genitori con bambini al seguito, migranti che hanno problemi di lingua e che non sanno dove andare a parare. «A queste persone, arrivate dopo le 8.15, non viene nemmeno assegnato il numero!».

Mentre i cittadini protestano, nel piazzale antistante l'ufficio Anagrafe arriva l'assessore al ramo e vicesindaco Sergio Signore e, più tardi, anche i vigili: sono stati chiamati dagli impiegati del Comune, per impedire quella coda lunghissima all'esterno: nel linguaggio pandemico cui ci siamo abituati, la coda è infatti diventata assembramento. E per contenere le possibilità di contagio va dispersa, l'ordine riportato in una situazione di caos provocata proprio dall'ufficio. Paradosso del nostro tempo. «Sono arrivato alle 8.18 - conclude la nostra fonte - e mi hanno detto “torni lunedì”. Era la terza volta che mi presentavo all'ufficio e sono sbottato, urlando per cinque minuti. Solo a quel punto mi hanno dato un numero. Dopo un'attesa di due ore, ho fatto».

Ultimo aggiornamento: 11:17

