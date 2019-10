Caos in tribunale, 71 udienze in una sola mattina: «Portiamo il caso dal presidente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale affollato come una discoteca il sabato sera. Una mattinata di proteste e disagi, oggi a Lecce , nel tribunale di viale De Pietro per un caso che - dopo le vibranti lamentele degli avvocati presenti - arriverà direttamente sulla scrivania del presidente del Tribunale . Perché al 4° piano degli uffici giudiziari, oggi, era previsto che in un'unica aula e in una sola mattinata si tenessero 71 processi.A fissare il fitto calendario di udienze, un giudice monocratico del tribunale penale. Alcuni dei processi in programma sono dunque slittati, altri si sono svolti regolarmente, ma gli avvocati presenti - insieme a decine di persone, fra imputati, testimoni, familiari - si sono fatti sentire e promettono di trascinare la questione fino alle più alte sfere del tribunale.