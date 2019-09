Caos lavori sulle strade, il Comune chiude viale XXV Luglio per cinque ore al giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A causa dei lavori di estensione della rete fognaria anche a viale Lo Re, alcune strategiche vie del centro resteranno chiuse al transito dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 21 da oggi e fino alla chiusura dei cantieri. Lo ha stabilito l'assessorato al Traffico, con una ordinanza firmata dal dirigente Fernando Bonocuore.Il divieto di transito varrà per via Garibaldi, viale XXV Luglio fino all'intersezione con viale Marconi e via Costa, che collega viale XXV Luglio a via Cavalotti. Sarà impedito l'accesso alle auto che da viale Otranto vorranno imboccare viale Marconi, con l'installazione di new jersey.Esclusi dal divieto di transito su via Garibaldi i veicoli dei residenti della zona, i titolari di permesso per la Ztl, i disabili, i taxi e i veicoli di alberghi e B&B per il trasporto dei turisti. Saranno consentite, infine, le sole operazioni di carico e scarico merci.