Cantiere per realizzare un ristorante nell'ex Dogana, ma i lavori non erano autorizzati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Creare un esercizio commerciale di media distribuzione con sala ristorante all'interno dell'ex Dogana di Lecce in via del mare. Il progetto suggestivo aveva già visto l'apertura di un cantiere di lavori per cui la richiesta era stata inoltrata al Comune di Lecce. Peccato però che prima che l'iter fosse autorizzato i lavori fossero già iniziati: lo stabile in questione è chiuso da anni, da quando cioè la Dogana è stata trasferita, e l'idea di ridargli una nuova vita dev'essere stata irresistibile, tanto da forzare i tempi. Ad accorgersi del cantiere già avviato sono stati i carabinieri della Forestale che si trova proprio di fronte. Sono così scattati i cointrolli e alla fine tre denunce a carico di L.A.R., 48enne (committente), L.M., 52enne (responsabile di una ditta che sta eseguendo i lavori) e C.T., 52enne (architetto e direttore dei lavori).I tre rispondono di realizzazione di lavori edili in assenza del permesso di costruire. In sostanza, forestali e ispettori comunali hanno contestato l’esecuzione di una ristrutturazione, volta a trasformare l’organismo preesistente, con un insieme sistematico di opere e cambio parziale della destinazione d’uso del primo piano senza i titoli abilitativi e il già citato deposito dei calcoli statici.