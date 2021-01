Focolaio in paese: 20 positivi e ci sono 7 bimbi contagiati. Scuole chiuse d'urgenza

Oltre 20 positivi in un piccolo paese e ben 7 bambini contagiati nella Scuola d'infanzia immediatamente chiusa. E' allarme in queste ore a Cannole, piccolo centro salentino tra Maglie e Otranto. Sotto i riflettori soprattutto l'istituto scolastico: tra i positivi un'insegnante, un’addetta alla mensa, i bidelli e, come si diceva, 7 bambini. E' stata chiusa anche la scuola primaria: anche qui ci sono due bambini che risultano positivi.

A darne notizia è stato il sindaco di Cannole Leandro Rubichi: "Il plesso è stato già sanificato, mentre i risultati dei tamponi predisposti per i bambini e il personale hanno dato notizie non buone. I piccoli sono fortunatamente in buone condizioni di salute. Cannole è diventata un focolaio importante". Il primo cittadino ha invitato i concittadini alla massima prudenza, indossando le mascherine e rispettando il distanziamento sociale: "L’amministrazione comunale è a disposizione dei cittadini per segnalarmi situazioni di difficoltà".



