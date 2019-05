Cannabis light oltre i limiti: i pm decidono sul sequestro del distributore vicino a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bari, Varese, Civitanova Marche e Roma: le Procure di tutte queste città stanno valutando se mettere sotto sequestro il distributore di cannabis light di piazza Palio. Il motivo è semplice: hanno ricevuto il fascicolo aperto dalla Procura di Lecce, che ipotizza il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in capo ai responsabili delle case produttrici delle bustine di cannabis light con sede in quelle città.Stiamo parlando di quel distributore che appena installato a dicembre dell'anno scorso scatenò il dissenso dei dirigenti scolastici e dei genitori dei circa tremila studenti degli istituti che affacciano su piazza Palio: il tecnico Grazia Deledda, il liceo scientifico Banzi ed l'Iiss Galilei-Costa.Quel distributore che le analisi sui campioni prelevati dai carabinieri del Nas di Lecce, dicono che metterebbe in vendita cannabis poco light: il principio attivo individuato in laboratorio supera i valori indicati nella legge varata nel 2016 che ha liberalizzato la coltivazione della cannabis a scopi terapeutici, estetici, di ricerca, alimentari e per l'impiego in agricoltura.Il tetraidrocannabinolo (Thc) supera la soglia indicata fra lo 0,2-0,6 per cento, hanno detto le analisi commissionate dai carabinieri del Nas dopo avere acquistato a questo scopo alcune bustine dal distributore di piazza Palio, nella giornata del 19 dicembre dell'anno scorso.L'allarme si era ormai diffuso, grazie anche agli articoli pubblicati da Quotidiano. Quel giorno, peraltro, si tenne un vertice in Prefettura per valutare se ci fossero i presupposti per spostare altrove il distributore self service di cannabis light. Non se ne fece nulla, non fosse altro perché la vendita di quel prodotto è regolamentata dalla legge varata due anni fa, sebbene qualche genitore fece notare che lo stesso distributore vendesse anche cartine per rollare sigarette: un invito esplicito a fumarla, quella cannabis, sebbene non se ne trovi traccia di questo possibile uso nella legge 242 del 2016. Non fu presa nemmeno in considerazione la possibilità di tenere il distributore a 500 metri dai luoghi sensibili. Come le scuole: la legge lo prevede per le sale gioco, ma non per i self service di cannabis light.Presupposti mutati alla radice del problema, con l'inchiesta avviata dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Francesca Miglietta, e dai carabinieri del Nas: le analisi di laboratorio dicono della violazione del testo unico in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope.Perché non indaga Lecce? Perché Procura e carabinieri del Nas non hanno sequestratore quel distributore per prevenire la vendita di un prodotto illegale come - ad esempio - è accaduto a Taranto? L'orientamento è stato il seguente: siccome le bustine arrivano a Lecce sigillate, non sono state ravvisate responsabilità nei gestori del punto vendita. Diversamente da chi quelle bustine le confeziona. Ossia le aziende di Varese, Civitanova Marche, Bari e Roma. Da qui la decisione di inviare alle rispettive Procure gli atti dell'inchiesta.Si attendono sviluppi. Anche alla luce dell'attenzione sollevata nei giorni scorsi dal Viminale. E per i solleciti che continuano ad arrivare dai dirigenti scolastici e dai genitori.