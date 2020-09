Cade in un pozzo a raso incustodito: cane salvato dai vigili del fuoco

Era caduto in un pozzo a raso scoperto, profondo circa cinque metri ma è stato recuperato e salvato dai vigili del fuoco. Disavventura a lieto fine per un cane stamane in contrada Civo a Taviano. Il proprietario si era allontanato per andare a caccia e il cane, ad un certo punto è scomparso dalla sua vista. Si era spinto infatti in un podere poco distante dall'abitazione in cui vive lasciandosi sorprendere dalla buca nel terreno.

Sono stati subiti allertati i caschi gialli che hanno riportato l'animale in superficie sano e salvo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA