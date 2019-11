Investito e abbandonato per giorni con tre zampe rotte: cane salvato dalle Guardie ambientali

Tre zampe rotte e impossibilitato a muoversi. Quasi certamente sarebbe morto se le Guardie Ambientali d' Italia di Ruffano, guidate da Davide Rizzello, non fossero intervenute a soccorrerlo in seguito ad una segnalazione.

Insieme a loro la locale polizia municipale e il personale dell'Asl di Casarano.

Il cane era stato investito e abbandonato da almeno due giorni e si trovava in un podere sulla provinciale Ruffano-Surano. Dopo le prime cure è stato ricoverato presso una clinica veterinaria a Taviano.

«Le leggi - ricorda Rizzello - valgono anche per gli animali e in questo caso si tratta di ommissione di soccorso». © RIPRODUZIONE RISERVATA