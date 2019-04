Intrappolata in un canale: cagnolina salvata grazie a un passante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, per un cagnolino a Salice Salentino. Era precipitato in un canale, forse perché spintosi un po’ troppo per fiutare l’erba o giocare, e probabilmente non era più riuscito a risalire. Lo ha notato un passante che si trovava casualmente lungo la zona situata alla periferia del paese, il quale, udendone i lamenti, lo ha visto in fondo al canale sommerso tra i rifiuti ed immediatamente ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che, insieme ad Anna Maria Litta dell’Associazione San Francesco Amici degli Animali e altri volontari, hanno tratto in salvo l’animale. Aveva una zampa ferita, forse per via della caduta, ma sta bene. Adesso si trova presso il canile comunale, dove ha ricevuto le dovute cure e tante, tantissime coccole. Il cagnolino, un volpino femmina, dispone di microchip e a breve riabbraccerà la sua padrona.