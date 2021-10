Tensione sul voto a Nardò. "Candidato M5S aggredito in piazza": la denuncia di Casili

"Un candidato M5S brutalmente aggredito in piazza". Tensione sul voto alle comunali di Nardò con le parole di Cristian Casili, vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente di spicco dei pentastellati, che con un post su Facebook parla di un episodio che sarebbe accaduto ieri sera nelle ore "calde" degli ultimi comizi prima dell'apertura delle urne per la scelta del sindaco.

La prima diagnosi: frattura alla mano ed esami all'orecchio dopo il pugno

"Questa la splendida piazza Salandra a nostro sostegno - scrive Casili commentando le foto del comizio - una bellissima serata macchiata dall’ intollerabile, raccapricciante violenza fisica subita da un nostro candidato del M5S, Tiziano De Pirro, che è stato brutalmente aggredito in mezzo alla piazza". Ed è poi lo stesso leader dei 5 Stelle ad entrare nel merito della prima diagnosi: "Frattura della mano e in attesa di valutazione dell’otorino per il violento pugno ricevuto. A Tiziano mandiamo un forte abbraccio".

Una partita a quattro per la corsa a sindaco

Casili è uno dei maggiori sostenitori della candidatura a sindaco di Carlo Falangone, alla guida di una coalizione progressista di cui fanno parte anche il Pd e il Movimento 5 Stelle. A Nardò è una partita a quattro. In campo Pippi Mellone, sindaco uscente, che corre per il bis; Mino Frasca, alla guida di una coalizione civica di centrodestra; Stefania Ronzino con una lista civica di sinistra.