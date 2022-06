Ustionato mentre tenta di spegnere l'incendio in campagna: è grave

È arrivato in ospedale alle 17.30 di ieri, con usustionitioni sul trenta per cento del corpo. Ha raccontato di aver subito le gravi bruciature mentre tentava di spegnere un incendio divampato accidentalmente in campagna, a Campi Salentina. O.P, 66 anni, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto Grandi ustionati del Perrino di Brindisi.

APPROFONDIMENTI FOGGIA Tenta di spegnere incendio ma resta ustionato: ferite sul 40% del... LECCE Tenta di accendere il barbecue ma resta ustionata su viso e collo:... CAMPI SALENTINA La camera da letto va a fuoco: ustionato il proprietario. Si indaga...

Informati i carabinieri

A ricostruire l'accaduto, il carabinieri della compagnia di Campi, informati dal personale sanitario e dal posto fisso di polizia del nosocomio. Stando a quanto ricostruito, sulla base delle dichiarazioni acquisite dopo il ricovero, l'uomo è stato accompagnato da un parente e non ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Avrebbe riferito di aver tentato di domare uno dei tanti roghi che in questo periodo di forte caldo si stanno verificando in ogni dove nel Salento. E di essere stato investito dalle fiamme che, in caso di sterpaglia, si propagano molto velocemente e in molte occasioni non hanno lasciato scampo a chi le aveva appiccate.