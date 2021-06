Crolla il solaio di una abitazione in centro: paura per una mamma. Si trovava sul terrazzo

Tragedia sfiorata, stamattina, a Campi Salentina, nella provincia di Lecce, dove si è verificato il crollo del solaio di un’abitazione in via Raffaele Calabrese. Il cedimento del tetto - che fortunatamente non ha causato feriti - ha interessato una sola stanza ed è avvenuto mentre la proprietaria di casa si trovava sul terrazzo: la donna - moglie e madre di tre bambini - ha assistito in diretta al crollo e ha visto sprofondare il solaio della stanza attigua.

Sotto choc, è stata soccorsa dai vicini che l'hanno aiutata a scendere in strada. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Lecce. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Campi Salentina e una pattuglia della Polizia locale che al momento del crollo era in servizio davanti alla Scuola Elementare a poche decine di metri dal luogo dell'accaduto, insieme ai dipendenti dell’ufficio tecnico comunale per un sopralluogo e per verificare la stabilità strutturale dell’intera abitazione, attualmente giudicata inagibile.