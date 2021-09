Paura all'Eurospin: in due fanno irruzione armati

Si aggira intorno ai 1500 euro il bottino della rapina consumata, intorno alle 10.30, all’Eurospin di Campi Salentina, in provincia di Lecce.

In due irrompono armati tra i clienti

Ad agire in una manciata di minuti due rapinatori che sono entrati all’interno del supermercato armati di pistola e con il volto coperto e sotto la minaccia di una dell’arma hanno intimato ai cassieri di consegnare il denaro. Tra i mille e millecinquecento, secondo una prima stima, il denaro trafugato dalle casse, davanti alle quali in quel momento c’erano diversi clienti, oltre a quelli presenti tra i corridoi che spaventati hanno assistito alla scena. Qualcuno è riuscito a fuggire via a gambe levate con le borse della spesa. I due rapinatori, arraffato il denaro contante, sono fuggiti via imboccando nuovamente via Nino di Palma e fuggendo verso la periferia del paese.

Panico e malori tra i presenti

Sul posto allertati dai dipendenti, e qualcuno ha anche in lieve malore, sono arrivati sul posto i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina che ora hanno avviato le indagini per risalire all’identita malviventi inquadrati dalle telecamere di video sorveglianza del supermercato e di un distributore di benzina che si trova di fronte.