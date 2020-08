Affiancata e rapinata in auto: paura per una donna

Era alla guida della sua Renault Twingo quando è stata affiancata da un’altra auto, un’Alfa Romeo Giulietta, bloccata e rapinata. È quanto è accaduto, poco dopo le 13 di ieri, a Veglie. La malcapitata, una ragioniera, B. S. di 42 anni, è stata affiancata da un uomo che, sceso dall’auto, con il volto coperto da passamontagna e armato di una pistola revolver, l’ha rapinata per poi darsi alla fuga. Una brutta avventura per la donna che, passati i primi momenti di paura, ha dovuto sporgere denuncia ai carabinieri della locale stazione che, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, hanno avviato immediatamente le ricerche dell’uomo e le indagini per risalire alla sua identità. Ma nelle vie limitrofe a via Martiri Fosse Ardeatine, dove si è consumata la rapina, del rapinatore non c’era più alcuna traccia. È stata ritrovata solo la borsa della donna, con all’interno i documenti, ma priva di denaro, poco più di 130 euro. Con ogni probabilità l’uomo la conosceva e la attendeva all’uscita dall’azienda che produce prodotti dolciari e dove la donna lavora. Ora sulle tracce del rapinatore ci sono i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona e potrebbero individuarlo a breve. © RIPRODUZIONE RISERVATA