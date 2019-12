Federazione Italiana Tabaccai, è Pagliara il nuovo delegato territoriale

Grande riconoscimento per Cosimo Pagliara, tabaccaio di Campi Salentina, titolare della ricevitoria/tabaccheria sita in via Taranto.

E’ stato infatti nominato delegato territoriale della Fit (Federazione Italiana Tabaccai), e sarà quindi il portavoce ed il responsabile della categoria per le zone di Lecce, Brindisi, Taranto e Potenza. Un ruolo che gli dà anche diritto di essere tra i componenti della giunta nazionale della Fit.

“Sono consapevole -ha detto Cosimo Pagliara- degli oneri che la mia carica comporta. Come federazione siamo concentrati da tempo sulla politica di espansione della funzione delle tabaccherie ed anche il mio impegno andrà in quella direzione. Ovviamente ciò non deve essere avulso dallo sforzo di implementare la gamma di servizi che intendiamo offrire al cittadino, contraddistinguendoci per un’offerta commerciale unica ed insostituibile”.

Non solo vendita di tabacchi, dunque, e la possibilità di usufruire di giochi, lotto e lotterie, ma anche molto altro ancora negli obiettivi prefissi.

“Non ci fermiamo solo alla vendita della sigarette -ha aggiunto Pagliara- ma la proposta per la clientela va oltre; ad esempio particolarmente utilizzata è la riscossione delle tasse automobilistiche, come pure i servizi di pagamento di varie utenze o ancora delle multe per infrazione al codice della strada. Siamo inoltre abilitati ad emettere valori bollati telematici. Insomma, tutte attività che fanno sì che le tabaccherie siano sempre più un punto di riferimento ad alto contenuto sociale. Tant’è che ad oggi si pongono sul territorio come autentico presidio al servizio dei cittadini e dello Stato”. © RIPRODUZIONE RISERVATA