Campi, dimissioni per il sindaco Zacheo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egidio Zacheo non è più il sindaco di Campi Salentina. L’ormai ex primo cittadino si è dimesso pochi minuti fa, comunicando la sua decisione con una lettera indirizzata al segretario comunale ed al presidente del consiglio. Alla base della scelta di Zacheo, le sue non ottimali condizioni di salute ma, secondo indiscrezioni, dietro la drastica posizione assunta ci sarebbero gravi e pesanti dissidi, ormai insanabili, che starebbero lacerando la maggioranza di centrosinistra.Zacheo già lo scorso settembre aveva rimesso il suo mandato, ritirando poi le dimissioni dopo un chiarimento politico con la coalizione che sosteneva l’amministrazione comunale. Questa volta, invece, stando alle voci di corridoio, non dovrebbero esserci ripensamenti da parte sua.