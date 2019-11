Campagna Amica, vino e prodotti tipici nel mercatino di Coldiretti

Nella ricorrenza della Giornata del Ringraziamento per i Frutti della Terra e del Lavoro, la Cantina Cooperativa Campiense e la sezione di Campi Salentina di Coldiretti – Campagna Amica, hanno organizzato un mercatino di prodotti tipici locali e la degustazione e vendita di vino nuovo. La manifestazione si è svolta questa mattina nello spiazzo interno della cantina, in via Vecchia Guagnano, ed ha visto la presenza di diversi espositori e la partecipazione di numerosi avventori che hanno avuto modo di acquistare un’ampia gamma di prelibatezze con produzione “a chilometro zero”. All’evento erano presenti anche Giampiero Venditti, segretario di zona di Coldiretti, e la presidente della sezione di Campi di Coldiretti, Gabriella Minonne.

“Una bella iniziativa che contiamo di ripetere con cadenza mensile -ha detto Venditti- perché riteniamo che dare la possibilità di poter consumare prodotti naturali e genuini, a “chilometro zero”, sia non solo una pratica salutare ma anche il miglior metodo per ottimizzare la produzione dei nostri campi e delle nostre terre”.

“Questa è solo la prima di una serie di eventi che, come Coldiretti – Campagna Amica vogliamo organizzare nel prossimo futuro -ha aggiunto Gabriella Minonne- e sicuramente, grazie anche alla collaborazione della Cantina Cooperativa Campiense, che è socia di Coldiretti, porteremo avanti insieme una politica che va nella direzione della salvaguardia e valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio e di un’adeguata diffusione della cultura enogastronomica locale”. © RIPRODUZIONE RISERVATA