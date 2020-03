Medico di famiglia "positivo" si reca in ospedale: chiusa Radiologia. In città anche un altro caso di positività al virus /Il videomessaggio del sindaco

Ultimo aggiornamento: 17:44

All'Ospedale diè stato chiuso, in queste ore, il reparto di Radiologia dopo che un medico di Medicina generale di- in seguito risultato positivo al coronavirus - nel weekend scorso si è recato nel nosocomio cittadino per sottoporsi a una radiografia, dopo aver avuto sintomi compatibili con il virus.La chiusura è precauzionale e in queste ore si stanno ricostruendo i contatti del medico di Novoli per stabilire eventuali quarantene precauzionali per i colleghi e per le altre persone con le quali potrebbe avere avuto rapporti ravvicinati.Sempre a Campi Salentina, ha comunicato il sindaco della città Alfredo Fina in un video-messaggio alla cittadinanza postato sul sito ufficiale del Comune, c'è anche un secondo caso di positività al coronavirus, in una famiglia che però già da una ventina di giorni, dopo che uno di loro aveva evidenziato in primi sintomi, si era posta in auto-quarantena. Ora il tampone effettuato sul componente che accusava quei sintomi avrebbe confermato la positività.Negativo, invece, il tampone effettuato nelle scorse ore a un altro medico di famiglia della città che, dopo aver avuto contatti con una paziente risultata poi positiva al virus, si era messo in autoquarantena già un paio di settimane fa.