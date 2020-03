Campi, medico di famiglia "positivo" si reca in ospedale. Chiusa Radiologia

Ultimo aggiornamento: 14:16

All'Ospedale di Campi Salentina è stato chiuso, in queste ore, il reparto di radiologia Radiologia dopo che un medico di Medicina generale di Novoli - risultato poi positivo al coronavirus - nel weekend scorso si è recato nel nosocomio cittadino per sottoporsi a radiografia dopo aver avuto sintomi compatibili con il virus. La chiusura è precauzionale e in queste ore si stanno ricostruendo i contatti del medico di Novoli per stabilire eventuali quarantene precauzionali dei colleghi.