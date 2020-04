Campi celebra la Liberazione e ricorda Di Palma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Celebrare la Festa della Liberazione ricordando gli eroi che hanno operato nel Salento e hanno fatto grande la forza armata. Il 61° Stormo dell’Aeronautica Militare Italina, di stanza sull’aeroporto “Fortunato Cesari” di Galatina, intende rendere omaggio a questa ricorrenza raccontando la storia e le gesta di uno dei suoi ufficiali più illustri, il capitano pilota Cosimo di Palma, deceduto a seguito di un attacco aereo proprio durante la guerra di liberazione, il 14 maggio 1944.Originario di Campi Salentina, si arruola in aeronautica nel 1935, frequentando la Scuola di Pilotaggio di Siena da allievo ufficiale pilota di complemento. Pluridecorato, il capitano Cosimo Di Palma, per tutti semplicemente Nino, il “comandante buono”, si distingue per abilità e coraggio in numerose azoni belliche.Con l’incarico di Comandante della 19^ Squadriglia, il 14 maggio del 1944, decolla da Galatina per effettuare una missione di aviorifornimento in territorio greco. Al rientro, la pattuglia di cui era a capo, è intercettata da caccia tedeschi. Il suo velivolo, un Cant Z 1007, viene danneggiato pesantemente dai colpi nemici. A bordo si contano diversi morti. A poche miglia dal Salento e dall’aeroporto di Galatina, allora un semplice “campo di volo”, Di Palma rinuncia all’ammaraggio e ordina ai superstiti di lanciarsi con il paracadute, rimanendo da solo a tentare l’estrema impresa di riportare a casa le salme dei caduti. In lontananza si intravede la costa, ma le condizioni dell’aereo peggiorano improvvisamente e l’epilogo si fa tragico. Il Cant Z 1007 del capitano Cosimo Di Palma, si inabissa nel Mar Adriatico. Per questa ultima gloriosa missione gli verrà attribuita la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria.“Celebrare gli uomini che hanno fatto la storia di questo aeroporto -ha affermato il colonnello pilota Alberto Surace, comandante del 61° Stormo e della base aerea di Galatina- rappresenta il modo migliore per onorarne e mantenerne viva la memoria. Ci siamo chiesti come poter dare rilievo al significato più profondo della ricorrenza nel rispetto delle disposizioni adottate per affrontare l'attuale emergenza sanitaria. E quale modo migliore se non ricordare i nostri eroi. La loro vita, le loro gesta, i loro sacrifici sono un esempio per tutti e costituiscono uno sprone per il personale in servizio, ancor di più nell’attuale delicato momento storico”.