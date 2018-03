Camminare "per la vita", nel nome di Danatella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Una camminata per la vita, dedicata a una persona speciale. L'evento si terrà domani a Lecce a partire dalle 8.30 (raduno 8.15 presso il circolo tennis di Porta Napoli). Gli iscritti, che indosseranno una maglietta bianca, faranno un percorso di circa 4 chilometri tra le quattro porte cittadine. L'evento, nato per ricordare Donatella Lecciso a un mese dalla scomparsa, ha anche uno scopo benefico: i proventi saranno infatti devoluto all'associazione AmoPuglia, che terrà un banchetto durante la manifestazione. Per info: 368581163