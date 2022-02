Malore al volante, camionista salentino muore nelle Marche

È deceduto due giorni fa alla guida del suo autocarro Antonio Corciulo, camionista 57enne di Melendugno, in provincia di Lecce.

L'incidente per le vie di Fermo

L'uomo è stato colpito da un malore mentre percorreva un'arteria di Campiglione di Fermo, frazione del capoluogo marchigiano.

L'autista ha perso il controllo del mezzo pesante, che ha invaso il marciapiede per poi terminare la sua corsa a ridosso del muro di cinta di alcune abitazioni fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi o pedoni. Immediato il soccorso dai sanitarii ma per lo sfortunato 57enne non c'è stato nulla da fare.