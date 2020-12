Camion dei rifiuti fermo in sosta, ma senza freno a mano. “Scivola” in mare: salvo l'autista. Il racconto choc: rischiava di rimanere intrappolato

Si era fermato proprio lungo la banchina che costeggia il mare, a Gallipoli, precisamente nel seno del Canneto a due passi dal centro storico. Ma probabilmente una dimenticanza - il non aver inserito il freno a mano - ha fatto sì che il mezzo, un autocompattatore della nettezza urbana, finisse in acqua.

APPROFONDIMENTI IL CASO Senza freno a mano, il camion dell'immondizia finisce in mare

L'autista era fortunatamente sceso: non è dunque ferito, ma sotto choc. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava raccogliendo i sacchi della spazzatura. E' stato lui stesso a raccontare di aver tirato il freno a meno, ma aggiungendo che ultimamente era un po' difettoso. L'autista, una volta visto che il mezzo stava scivolando in acqua, ha provato a risalire nella cabina di guida, ma non è bastato. Sono stati secondi di grande paura: l'uomo è finito in acqua anche lui e solo grazie al fatto che lo sportello era rimasto semiaperto è riuscito a salvarsi e a tirarsi fuori. Con lo sportello chiuso avrebbe rischiato di rimanere intrappolato nel camion. E' riuscito a risalire sulla banchina anche grazie all'aiuto di alcuni pescatori situati a pochi metri di distanza.

L'episodio è accaduto intorno alle 11 in una zona solitamente molto frequentata. Sul posto sono intervenuti i mezzi necessari al recupero del camion. Sul posto anche la polizia del commissariato di Gallipoli.

Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA