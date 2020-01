Camion prende fuoco lungo la statale: panico e traffico in tilt

Ultimo aggiornamento: 17:24

Paura nel primo pomeriggio lungo la strada statale 101 nel Salento. Un camion ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la Lecce-Gallipoli intorno alle 15. Il conducente mentre guidava si è accorto del fumo ed ha subito accostato all’altezza dello svincolo per Nardò.Gli automobilisti di passaggio che hanno avvistato l’incendio hanno lanciato l’allarme chiamando 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la parte anteriore del mezzo, da cui sono partite probabilmente per un guasto. Il camion ha subito ingenti danni. Non si sono registrati feriti.