Col camion contro un albero in centro: traffico bloccato e deviazioni

Col camion contro un albero lungo via Garibaldi, centro di Lecce , proprio di fronte alla Villa comunale e poco prima dello svincolo per viale De Pietro. E' avvenuto questa mattina per cause che, ora, i vigili urbani stanno cercando di accertare.Di certo c'è che la circolazione lungo l'arteria - in genere trafficatissima - del centro del capoluogo salentino, è al momento bloccata per l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo l'impatto col furgone, infatti, l'albero in questione è divenuto pericolante. Dunque si sta procedendo al taglio, onde evitare cadute o altri, pericolosi incidenti.