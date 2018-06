Camera di Commercio, «Bollettini da 300 euro: una truffa, non pagate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

[FIRMA][/FIRMA]Società private starebbero tentando di truffare i nuovi iscritti al Registro imprese della Camera di commercio di Lecce inviando loro bollettini postali di pagamento in ragione di una non meglio precisata adesione a servizi commerciali proposti dall’ente. E’ lo stesso ente camerale a denunciarlo e ad avvisare gli imprenditori: «Non pagate, è pubblicità ingannevole. L’unico pagamento dovuto all’ente è il diritto annuale, che non supera i 60 euro e che non è mai richiesto tramite bollettino postale».L’eventuale danno che si rischia di subire è considerevole visto che le richieste di denaro oltrepassano spesso i 340 euro. In un caso, è accaduto pure che un imprenditore abbia ricevuto quattro bollettini postali per una richiesta di pagamento complessiva pari a ben 1500 euro.Non è un fenomeno del tutto estraneo al contesto nazionale ma, per la prima volta, si affaccia tra le imprese salentine. La Camera di commercio di Lecce se n’è accorta grazie a specifiche segnalazioni da parte degli stessi utenti che, molto sorpresi, si sono recati allo sportello dell’ente per chiedere conto di tali richieste di pagamento per servizi non richiesti e, soprattutto, non previsti.Il meccanismo che consentirebbe a presunte società private di far scattare la richiesta di pagamento nei confronti di ciascun nuovo iscritto al Registro imprese della Camera di commercio è più semplice di quanto non possa sembrare: «Attraverso la nostra piattaforma – spiega il presidente dell’ente camerale, Alfredo Prete – è possibile, dietro pagamento di una piccola somma, ottenere l’elenco degli iscritti e, dunque, anche dei nuovi iscritti. Può farlo chiunque e, probabilmente, c’è qualcuno che sta sfruttando questo sistema per ingannare le persone e lucrare. Noi – aggiunge Prete – abbiamo già segnalato tutto all’Antitrust».A trarre in inganno sono le diverse diciture riportate sui bollettini postali inviati. Ecco alcuni esempi: “utilizzo piattaforme web di servizi pubblicitari”, “registro telematico imprese…riservato ai nuovi iscritti alla Camera di commercio...”, “casellario unico telematico imprese…rilascio certificato di adesione a codice di attribuzione..”, “proposta di inclusione nell’elenco delle ditte…”, “registrazione marchi/brevetti in database privati”. E ancora: “iscrizione al portale…riservato alle ditte iscritte a camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (ccia)”, “rilascio certificato di adesione con codice di attribuzione”.