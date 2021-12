Cambiamenti climatici, la sfida: ecco il Centro d'eccellenza per l'Europa

La raccolta e lo studio dei dati sui cambiamenti climatici saranno a servizio delle pubbliche amministrazioni e dei privati per orientare le scelte in svariati settori della società. È quanto promette di realizzare la nuova sede della fondazione Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), operativa da ieri a Lecce, in via Marco Biagi, attraverso un super-computer che sarà installato tra qualche mese e farà del capoluogo leccese...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati