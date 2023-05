Calimera, strappati i manifesti dedicati ai partigiani: scoppia la polemica

A Calimera, nel Salento, arriva la Scuola militare di Cavalleria, per un incontro con la cittadinanza e con i ragazzi delle scuole, ma - da ieri - monta la polemica. Perché proprio alla vigilia della parata, qualcuno ha divelto e strappato i pannelli dedicati ai partigiani calimeresi, affissi in piazza il 25 aprile scorso, nel giorno della Liberazione.

La segnalazione

«Qualche mano destra - ha scritto una cittadina su Facebook - pensato bene di strappare i pannelli dedicati ai partigiani in questo barbaro modo. Comportamento irrispettoso nei confronti degli anti fascisti che hanno combattuto per liberare l'Italia dalla morsa del fascismo. Comportamento irrispettoso nei confronti di chi si è impegnato nella loro realizzazione. Producevano forse un effetto dissonante dinanzi alla grandezza della parata militare? Chiunque abbia avuto questa bella pensata, sappia che la storia non si cancella. Calimera cade rovinosamente a destra e a me stasera fa male il cuore». A seguire una valanga di commenti indignati e di protesta, mentre la minoranza in Consiglio comunale ha provveduto a denunciare politicamente l'accaduto.