Aquila ferita da una fucilata: è cieca e non potrà più volare

"Lei è un'aquila minore arrivata al Cras (Centro recupero animali selvatici) di Calimera qualche giorno fa. Se notate qualcosa di strano nel suo sguardo, avete ragione: è cieca". Lo scrive sulla sua pagina facebook proprio il Cras, in un post in cui è raccontata la triste storia del meraviglioso rapace, che non potrà mai più volare.

APPROFONDIMENTI SALENTO La triste storia dell'aquila ferita che non può più... LECCE Cucciolo di lupo investito (e impaurito): si era allontanato dal... IL SALVATAGGIO Un piercing a forma di infinito: così è stata salvata...

Cucciolo di lupo investito (e impaurito): si era allontanato dal branco

Quattro pallini da caccia in testa

"La causa della sua cecità è da imputare a quattro pallini da caccia, conficcati nel cranio, che hanno danneggiato irrimediabilmente retina e nervo ottico, mentre altri pallini sono sparsi nel suo corpo. A noi non interessa sapere chi ha sparato, se un cacciatore, un bracconiere o semplicemente un idiota che imbracciava il fucile in quel momento. Quello che importa è che la caccia è terminata tre mesi fa e comunque le aquile minori sono animali protetti, proprietà indisponibile dello stato e un bene di tutti".

Lecce, cucciolo di lupo investito sulla San Cataldo-Frigole. Curato dal centro Cras di Calimera

Riesce a mangiare da sola

"Chi ha compiuto questo spregevole gesto - prosegue - ha colpito tutti noi e condannato lei a una vita in cattività. Il suo formidabile istinto selvatico le ha permesso di mantenere la fierezza, infatti non si lascia imbeccare, ha imparato subito a cercare il cibo a terra e a mangiare da sola. Resterà con noi per tutta la sua vita, ma almeno avrà la sua indipendenza". Infine i ringraziamenti: al sindaco di Morciano di Leuca, Lorenzo Ricchiuto, per aver organizzato la staffetta e ad Umberto Fedele delle Guardie per l'Ambiente, per aver recuperato e trasportato l'aquila da noi. Con Enrica Calò.