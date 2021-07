Vito Fazzi, la denuncia dei pazienti: «Aria condizionata spenta nei reparti»

Reparti infuocati al Vito Fazzi di Lecce. La segnalazione arriva da alcuni pazienti che ne hanno informato lo Sportello dei diritti di Lecce. «Ci è stato riferito che presso il reparto di “Ortopedia Donne” la situazione sia diventata insostenibile a causa dell’afa di questi giorni e che molti abbiano protestato al fine di veder ripristinato un sistema sufficiente e minimo di condizionamento che, sino ad oggi, in questi giorni terribili, è mancato, nonostante le reiterate lamentele di pazienti e parenti», spiegano dall'associazione di consumatori.

La richiesta ai dirigenti: chi amministra la struttura intervenga

«Chiaramente il problema non può dipendere dall’equipe medico sanitaria del primario Giuseppe Rollo, da tanti considerata un’eccellenza della sanità pubblica, ma è evidente che in una situazione simile ci si aspetta un intervento immediato ed urgente volto al ripristino delle condizioni necessarie di vivibilità di ammalati che vivono il disagio di dover stare in un letto d’ospedale, molti immobilizzati a causa degli interventi chirurgici cui sono stati sottoposti ed impossibilitati a muoversi». L’appello di Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è che chi ha la responsabilità della gestione tecnica e amministrativa della struttura, si faccia carico immediato dell’emergenza e non si aspetti domani per risolvere questa grave situazione.