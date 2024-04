Al via l'ottava edizione di Calcio senza Confini, il torneo di calcio contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione che, a partire da domenica 7 aprile alle 15:00, ogni sabato e domenica per tutti i weekend fino al 23 giugno, animerà il campo sportivo San Giovanni Battista al quartiere Stadio, zona 167/B di Lecce.

Sport, musica, arte, cultura, divertimento ma soprattutto tanto spirito di comunità.

Uno spazio condiviso dedicato alle buone pratiche che, partendo dal campo di gioco, apre con gioia il quartiere all'intera città.

La rinascita della periferia che passa anche dallo Sport



La periferia, questo luogo fisico e dell'anima che da sempre ispira e anima sentimenti e comportamenti contrastanti, in questo caso mostra il suo lato migliore creando un percorso di responsabilità collettiva: chiunque partecipa a Calcio senza Confini, dai giocatori in campo al pubblico sugli spalti fino ai curiosi che si affacciano nel cortile del campo sportivo, capisce immediatamente che la manifestazione è animata da un sentimento orizzontale di partecipazione e condivisione. Una libertà da strutturare e far crescere, indispensabile per pensare ad una quotidianità senza pregiudizi.

Il progetto sostenuto da Fondazione con il Sud e realizzato dall'associazione Bfake in collaborazione con Innovamenti, Uisp, Comune di Lecce, parrocchia San Giovanni Battista, istituto comprensivo Stomeo-Zimbalo e Cir, consiglio italiano per i rifugiati, vede fra i collaboratori anche 167/B street, Edizioni Bepress e Spartak Lecce, tre associazioni informali, che da oltre dieci anni lavorano attivamente alla rigenerazione urbana e sociale del quartiere.

Un campionato multiculturale e impegnato



Una delle caratteristiche più belle di questo campionato, giunto con impegno alla sua ottava edizione, risiede nel fatto che le squadre partecipanti sono composte da associazioni, comunità migranti e liberi cittadini che si riconoscono nei valori del progetto. Valori come la lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione, per una società aperta e senza barriere pregiudizievoli.

Uno spazio per grandi e bambini, dove crescere insieme, all’insegna della convivenza, dove ognuno è risorsa e parte di una grande comunità.

Un campionato che, partendo dallo sport più bello e amato al mondo, parallelamente crea e offre occasioni di confronto e divertimento come musica, laboratori artistici e di cucina per i bambini, incontri di sensibilizzazione e tanto altro.

Il consiglio, può sembrare scontato, è quello di andare a fare un salto al campo sportivo San Giovanni Battista per vedere le squadre in campo, incontrare vecchi e nuovi amici, partecipare alle attività parallele e far partecipare i bambini ai laboratori artistici, magari approfittandone per fare un giro ed ammirare i murales monumentali che impreziosiscono il quartiere. Questa è la periferia che ci piace.

