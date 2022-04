Calcio, durante la partita Lecce-Spal saranno in vendita le Pigotte giallorosse dell'Unicef

La maglia questa volta è davvero speciale, giallo e rossa, come i colori del Lecce. E proprio ai leccesi, al cuore generoso dei tifosi leccesi, è rivolta l'iniziativa dell'Unicef. Delle Pigotte giallorosse per aiutare i bambini ucraini in fuga per salvarsi la vita. Delle giocatrici davvero speciali.

Durante la partita Lecce-Spal

In occasione della partita del Lecce contro la Spal, domani (sabato) alle 14, l’Unicef sarà presente nello stadio via Del Mare con le Pigotte con la maglia del Lecce, il cui ricavato servirà - come detto - per i bambini che scappano dalla terribile guerra in Ucraina.

«Ci auguriamo che siate in tanti a prendere la Pigotta del Lecce, con un’offerta di 20 euro - dicono gli organizzatori - o a dare un piccolo contributo che per l’Unicef è importantissimo per affrontare l’emergenza Ucraina».