Calcio a cinque (serie A): è salentina la migliore giocatrice in campo. Ecco chi è

Valentina Margarito, portiere e capitano dell’Italcave Real Statte di Taranto, ha vinto il premio Most Valuable Player (MPV) come miglior giocatrice del torneo Final Eight Futsal per l’anno 2022. Il Final Eight PuroBioCup di Coppa Italia di Serie A (calcio a cinque), si è svolto al Pala Dolmen di Bisceglie dal 7 al 10 Aprile, insieme alla Final Eight di Coppa Italia Under 19 femminile.

La cerimonia di premiazione

La premiazione è avvenuta subito dopo la finale che ha visto la vittoria del Falconara sull’Italcave Real Statte dell’MVP Margarito. Si è trattato comunque di una vittoria per la salentina, classe 1989 e originaria di Patù a cui, in questi anni, non sono mancati i riconoscimenti al merito.

«Difficile spiegare l’emozione che ho provato vedendo il palazzetto pieno e i miei genitori sugli spalti pronti a sostenermi e fare il tifo per me - afferma Margarito - Non avrei mai pensato di arrivare così lontano ma inutile negare che i sacrifici, da parte mia, della mia famiglia e delle persone che hanno sempre creduto in me, sono stati davvero tanti. Ora sono felice ma non mi fermo e continuo a lavorare ed impegnarmi come ho sempre fatto».

Fin da piccolissima, Valentina sognava di fare il portiere. Alle elementari era l’asso vincente della squadra, già allora era molto contesa dai compagni di classe che, durante l’ora di educazione fisica o nelle partitelle fuori scuola, puntavano tutto su di lei. Nessuno, allora, avrebbe potuto immaginare che, crescendo, il suo sogno da bambina sarebbe diventato realtà. «Per raggiungere ogni obiettivi ambiziosi bisogna impegnarsi, crederci sempre, non arrendersi alle prime difficoltà e superare ogni ostacolo con determinazione e costanza senza scoraggiarsi - precisa la capitana - Vivo a Taranto da molti anni e qui sto davvero bene. Da 16 gioco con l’Italcave Real Statte che è diventata per me è come una seconda famiglia che amo e stimo».

Una vittoria che ha il sapore del successo che la giocatrice dedica a chi ha sempore creduto in lei spingendola a seguire i suoi sogni: «Mi sento di dedicare questo traguardo alle persone che hanno sempre creduto in me ma anche alla terra in cui sono cresciuta e a cui sono sempre molto legata - precisa - Proprio lì, nella mia Patù, ho sentito l’amore crescente per quel pallone che è poi diventato una parte imprescindibile di me e che oggi mi da tante soddisfazioni».

E proprio la sua Patù, nel Capo di Leuca, festeggia con lei quest'ennesimo riconoscimento. Qualche anno fa, proprio Margarito, ricevette un riconoscimento come eccellenza del territorio per essersi distinta per i traguardi ottenuti nell’ambito sportivo e donò una sua maglietta autografata alla comunità per sottolineare quella connessione al sud Salento. «Patù è un piccolo paese ma qui sono riconoscibili grandi eccellenze - afferma il sindaco Gabriele Abaterusso – ragazzi e ragazze che lavorano, si impegnano e raggiungono traguardi encomiabili. Valentina è una di queste eccellenze. Ha dimostrato che nulla è irraggiungibile se si ha la forza di perseguire le proprie ambizioni con il coraggio che l'ha contraddistinta».