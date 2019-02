Calcinacci in tribunale, via ai lavori del cantiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via ai lavori di ristrutturazione della facciata del Tribunale penale di viale Michele De Pietro. Da lunedì è iniziato il montaggio dei ponteggi. E si andrà avanti per completare la struttura, fino ad avvolgere completamente il primo lotto dei lavori finanziati dal Ministero della Giustizia. Seguirà la seconda parte del rifacimento del prospetto che - lo hanno documentato le foto e le centinaia di persone che ogni giorno frequentano quel palazzo - si stava staccando a pezzi per via della ruggine che ha intaccato la struttura armata del cemento ed ha causato i distacchi. Oltre tre milioni di euro, l'altro finanziamento ottenuto dalla Corte d'Appello del distretto di Lecce, Brindisi e Taranto, grazie ai solleciti a Roma ed alla volontà del presidente Roberto Tanisi di ridare dignità al palazzo inaugurato nel 1992. E da allora trascurato nelle manutenzioni della facciata, sino ad arrivare alla situazione odierna.I primi lavori riguarderanno la facciata esterna ai piani della Procura e del Tribunale. Quella maggiormente colpita dall'incuria e dal trascorrere del tempo. Quella parte del Palazzo di giustizia che ha comportato la necessità di installare al pian terreno delle pensiline in metallo sostenute da tubi Innocenti, per contenere la caduta dei pezzi di cemento staccatisi dalla facciata. E per tutelare l'incolumità dei frequentatori abituali e casuali.Quelle pensiline saranno rimosse al termine dei lavori, con tutto il loro senso di precarietà.Questi lavori ed altri, erano stati annunciati 20 giorni fa dal presidente Tanisi nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tenutosi come di consueto nell'aula magna Vittorio Aymonme: «Molti interventi hanno riguardato questo Palazzo: a cominciare da quest'aula, arricchita da un nuovo impianto di amplificazione, da due maxischermi con relativi videoproiettori, da otto nuovi climatizzatori. È stata, poi, interamente rifatta la centrale termica, con l'installazione di un modernissimo impianto molto più potente e funzionale di quello precedente. Cambiata la centrale idrica con tutti i serbatoi. Infine sono stati appaltati una parte dei lavori di rifacimento delle facciate di questo Palazzo, che dovrebbero iniziare a giorni, cui seguirà la pitturazione di tutti gli interni. Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza delle strutture e di chi vi lavora, grazie anche all'ausilio dell'ingegnere Ippazio Morciano, responsabile, appunto, della sicurezza. Tra l'altro, oltre alle verifiche statiche, sono stati interamente sostituiti gli estintori, è in fase d'avvio la procedura di gara per la manutenzione degli impianti antincendio di tutto il distretto».A ridosso dell'estate dovrebbe terminare la prima tranche dei lavori. Per gli altri l'inizio è previsto a settembre.