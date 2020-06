Paura sulla Lecce-Gallipoli: i calcinacci si staccano da un ponte e invadono la strada

Ultimo aggiornamento: 21:25

Paura nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 101 che collega Lecce . All'altezza dello svincolo che collega l'arteria allo scorrimento veloce alcuni calcinacci si sono staccati da un ponte precipitando sulla carreggiata. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni automobilisti preoccupati per l'incolumità di chi attraversava in quel momento il cavalcavia. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per ripristinare la sicurezza. Entrambe le corsie sono infatti rimaste chiuse fino alla fine dei lavori.