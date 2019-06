Calci e pugni alla moglie: arrestato un 82enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati l'83enne Mario Cosimo Spennato, di Melissano. Avrebbe aggredito la moglie, ottuagenaria come lui, per futili motivi. Un'aggressione feroce, con calci e pugni, che hanno costretto poi la povera donna a ricorrere alle cure della guardia medica.Fortunatamente, alle 22.30 di ieri sera, in quell'abitazione di Melissano, sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato l'83enne in flagranza di reato e salvato la moglie, 82 anni.L'anziano si trova ora agli arresti domiciliari.