Caduta fatale durante le pulizie: c'è l'autopsia, scatta l'inchiesta per omicidio colposo

Ancora sotto shock la comunità di Martignano piccola cittadina della Grecìa Salentina, che domenica sera ha perso una sua concittadina: Giorgia Sergio, morta in serata a soli 26 anni. La donna aveva avuto un incidente sul lavoro mercoledì mattina in un bar di Calimera, dove era solita svolgere il suo lavoro di addetta alle pulizie, assunta regolarmente in una ditta di del paese.

Intanto è stato aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, al fine di stabilire se ed a carico di chi ci siano responsabilità per la morte della giovane mamma di due bambini. L'inchiesta la sta conducendo il pubblico ministero della Procura di Lecce, Alberto Santacatterina, sul tavolo del magistrato le informative dei carabinieri della stazione di Calimera e degli ispettori dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro). In queste ore, è stato disposta l'acquisizione delle cartelle cliniche in vista dell'autopsia che effettuerà domani il medico legale Alberto Tortorella.



Giorgia Sergio come ogni mercoledì, il bar era chiuso per giorno di riposo e lei era lì per le pulizie, era salita su una scala apribile a cinque gradini per pulire un frigorifero, quando non si sa ancora perché e come, è scivolata da una altezza modesta battendo violentemente il fianco, contro lo spigolo di un tavolino.

Erano stati i suoi stessi colleghi a dare l'allarme alla centrale operativa del 118 che in pochissimo tempo aveva fatto arrivare una ambulanza che aveva trasportato la donna in codice rosso a Scorrano, dove al suo arrivo è stata operata d'urgenza. Quella caduta così banale le aveva spappolato milza e fegato. Una corsa contro il tempo per salvare la donna dunque, perciò si era reso necessario il trasporto d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ore e ore di attesa da parte di quanti la conoscevano che pregavano affinché la donna, mamma di due bambini oltretutto, potesse salvarsi. La prognosi fin dall'inizio è stata molto critica, speranze in realtà non ce ne erano molte.



Giunta al nosocomio leccese già in condizioni molto gravi, trasportata in rianimazione, nei giorni a seguire la situazione è precipitata e domenica sera il triste epilogo: Giorgia deceduta per delle complicanze. Su tutta la vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione mobile di Calimera insieme allo Spesal per ricostruire la dinamica dell'incidente ed indicare gli eventuali responsabili.

Come atto dovuto l'inchiesta dovrà accertare anche la diagnosi e le terapia a cui la donna è stata sottoposto nelle degenze al Veris Delli Ponti di Scorrano ed al Vito Fazzi di Lecce.

Dunque la verità è tutta ancora da accertare, come anche se e chi siano i responsabili del decesso della giovane mamma. I primi chiarimenti potranno arrivare dall'autopsia di domani.

