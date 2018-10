Cadono da un carrello: paura per due operai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEVERANO - Poteva finire molto male l'incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio di oggi: alle ore 18 presso la Mebimport di Leverano, due operai (T.F. 42 anni di Leverano e Z.L., 31 anni di Veglie), mentre si trovavano su un carrello elevatore per tinteggiare un palo della luce, a causa del ribaltamento del mezzo, hanno fatto un volo fino a terra da un'altezza di circa 3 metri. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati presso gli ospedali di Lecce e Copertino. Da un primo esame le loro condizioni non sembrano gravi non avendo mai perso coscienza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Leverano insieme a personale Spesal.