Cadono calcinacci in via Braccio Martello: strada chiusa e arrivano i vigili del fuoco

Cadono calcinacci in via Braccio Martello, a Lecce: strada chiusa e arrivano i vigili del fuoco. solo per una coincidenza fortuita ieri sera, attorno alle 21, nessuno si è fatto male. Da un palazzo in via Braccio Martello, a poche decine di metri da piazza Mazzini, sono caduti dei calcinacci. I passanti, allarmati, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul posto con due squadre, hanno bloccato la circolazione e sono intervenuti per mettere in sicurezza lo stabile.

