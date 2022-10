Ugento, cadono calcinacci dalla torre dell'orologio: intervengono i vigili del fuoco

Cadono calcinacci dalla torre dell'orologio di Ugento. Una delle conseguenze dell'ondata di maltempo che tra giovedì e venerdì ha imperversato sul Basso Salento è il distaccamento di un pezzo di cornicione dalla torre che domina piazza San Vincenzo, centro della cittadina messapica.

Nella tarda mattinata di oggi, i volontari della protezione civile del paese hanno notato la presenza di un frammento di pietra all'angolo della piazza e hanno immediatamente allertato la polizia locale e i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti i pompieri del distaccamento di Gallipoli, che, servendosi dell'autoscala, hanno raggiunto la sommità della torre per verificare la presenza di criticità. Sembra che il frammento di muro si sia staccato a causa dell'umidità creatasi nel tempo in un'intercapedine. Gli operatori, comunque, non hanno riscontrato ulteriori situazioni di pericolo. Probabilmente, ora si dovrà intervenire con un'opera di manutenzione. Sul posto è intervenuto anche l'assessore ai Lavori pubblici, Alessio Meli.

Il maltempo dei giorni scorsi

Ugento è tra i Comuni che hanno subìto le peggiori conseguenze a causa del maltempo e delle forti piogge dei giorni scorsi. Molte strade della frazione Gemini sono diventate dei veri e propri fiumi e l'acqua ha allagato decine di abitazioni e di scantinati. Molte auto, poi, sono rimaste bloccate lungo le provinciali, in particolare sulla strada che collega il paese a Casarano.