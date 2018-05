Cade dal balcone: paura per una ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incidente domestico ha rischiato di diventare fatale per una ragazza di Alliste, caduta dal terrazzino per un giramento di testa. La giovane, molto conosciuta in paese per il suo attivismo nell'associazionismo, a quanto pare aveva avuto un problema di salute nelle ultime settimane che l'aveva fisicamente debilitata, per questo era uscita sul terrazzino della sua abitazione in via Marconi per prendere aria quando a causa di un giramento di testa ha perso l'equilibrio. Durante la caduta ha tentato di aggrapparsi a un muretto che però ha ceduto facendola precipitare per diversi metri. La giovane è stata immediatamente trasportata in ospedale, a Lecce, dove ha subìto un intervento chirurgico agli arti inferiori. Fortunatamente non è in pericolo di vita.