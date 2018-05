Il cavallo s'imbizzarrisce e finisce con il calesse in una cava: uomo morto sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era a passeggio con il calesse e il suo cavallo nelle campagne tra San Donato e Copertino, quando - per motivi che sono ora al vaglio degli inquirenti - è precipitato insieme con il cavallo all'interno di una cava. Non c'è stato nulla da fare per un 70enne di San Donato - L.M. le sue iniziali - che sarebbe morto sul colpo.Secondo una prima ricostruzione della tragedia, ancora da confermare, alcuni cani si sarebbero avventati contro l'animale che, spaventato, si sarebbe imbizzarrito. Impossibile fermare la sua folle corsa: il cavallo è precipitato nel dirupo portando con sé il calesse e l'uomo che lo guidava. Un volo di circa tre metri e mezzo che non avrebbe lasciato scampo al 70enne, sebbene l'uomo avesse dimestichezza con i cavalli: una passione che coltivava da almeno quarant'anni.I medici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per schiacciamento. L'uomo sarebbe finito sotto il cavallo, morto anch'esso. E per giunta dalla cava si sarebbero anche staccate alcune pietre finite addosso al malcapitato.Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini.Aggiornamenti nel corso delle prossime ore.