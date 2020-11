Ritrovato in un fosso il cadavere di un uomo: giallo nel Salento. Sul posto i carabinieri. L'ipotesi dell'incidente

Il cadavere di R.S, 60enne di Nardò, nel Salento, è stato ritrovato in fondo a un fosso in zona Vacanze Serene, precisamente in via dei Fiori. Il corpo senza vita dell'uomo è stato scoperto questa mattina, nel cortile della sua abitazione: accanto, il suo scooter. Il principale sospetto, dunque, è che sia stato vittima di un incidente mentre tentava di uscire.

Sul posto, per i sopralluoghi del caso, i carabinieri di Nardò insieme al medico legale, Roberto Vaglio. Le circostanze della morte, infatti, restano ancora poco chiare.

