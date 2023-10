Trovato un cadavere in mare. L'ipotesi del pescatore disperso, ma cellulare e boxer non "coincidono"

Un corpo senza vita, in acqua a pochi metri dalla scogliera, è stato trovato in mare in località "Montagna Spaccata", tra Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, pochi chilometri a nord da Gallipoli. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un vigile del fuoco che non era in servizio e che ha visto galleggiare a pochi metri dalla riva il cadavere. Sul posto sia i vigili del fuoco sia i carabinieri per effettuare i primi rilievi e avviare le operazioni di riconoscimento. L'ipotesi più accreditata, in un primo momento, era che potesse trattarsi di Luigi Peluso, il 58enne pescatore di Porto Cesareo del quale non si hanno più notizie da oltre due settimane. A stabilirlo saranno le verifiche già in corso di svolgimento.

Il cellulare e l'abbigliamento del corpo senza vita

L'uomo rinvenuto in mare al momento del ritrovamento indossava pantaloncini di colore arancione ed altri indumenti che non corrisponderebbero, condizionale d'obbligo, all'abbigliamento di Peluso al momento della sua scomparsa.

In tasca è stato trovato anche un cellulare bianco che, fanno sapere dalla famiglia, non apparterrebbe al pescatore. Porebbero essere state le forti mareggiate di scirocco che hanno sferzato la costa jonica in questi ultimi giorni, a riportare a riva il corpo di un uomo sulla quarantina. Un altro elemento che sembra allontanare l'ipotesi del pescatore di Porto Cesareo.

Le ricerche per 20 lunghi giorni

Il pescatore di Porto Cesareo, sposato e padre di due figli, durante una battuta di pesca con il palangaro, con ogni probabilità cadde in mare tra località Frascone e Torre Inserraglio e da allora non si è saputo più nulla di lui, nonostante le ricerche condotte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, dai collaboratori di Amp, dai carabinieri e dalla polizia, dai corpi subacquei. Per circa 20 giorni anche tanti pescatori lo hanno cercato in lungo ed in largo dal versante sud dell'area marina protetta di Porto Cesareo fino alle marine neretine e a Gallipoli.