“Buone feste con UniSalento”: grande successo per il concerto di Natale del coro d’Ateneo

Un concerto emozionante e beneaugurante: l’appuntamento “Buone feste con UniSalento” si è tenuto ieri, 16 dicembre 2022, alle ore 19.15 nella Chiesa del Carmine (piazza Tancredi, Lecce). «Un momento di condivisione cui teniamo particolarmente», ha detto il Rettore Fabio Pollice, «per rinsaldare il legame tra la comunità universitaria e quella territoriale all’insegna dell’arte e della bellezza».

Con la direzione del maestro Luigi De Luca, che ha curato anche le elaborazioni polifoniche e strumentali, il coro ha proposto L’Arlésienne (antologia) di G. Bizet, Veinticinco de diciembre (tradizionale) - arrangiamento D. Brooks-Davies, Baba Yetu di C. Kiagiri e C. Tin, The First African Noel (tradizional liberiah folk song) - arrangiamento L. Shackley, Soon a will be done di W. L. Dawson, The battle of Jericho - arrangiamento M. Hogan e Alleluja di G. F. Haendel.

Le esibizioni

Si sono esibiti i soprani Vincenza Caiulo, Eliana Calò, Rosaria Leuzzi, Alessia Lifonso, Angela Melpignano, Anna Petronella, Adriana Quarta, Annarita Risola, Laura Trematore, Sabina Tuzzo e Gloria Verri, i contralti Alessia De Lumè, Annarita Di Lorenzo, Cristina Joss, Elena Lovato, Annarita Miglietta, Marianna Renna, Giuseppina Romanello, Elisabetta Vetere e Francesca Zacheo

E i tenori Antonio Calvani, Paolo Ciafaloni, Simone De Luca, Francesco Felice, Nicola Toma e Andrea Orlando e i bassi Antonio Candido, Daniele Cazzella, Giovanni Ceppi, Antonio De Vitis, Pantaleo Palma, Leonardo Pispico, Roberto Rella e Ludovico Valli; al flauto Chiara Rucco, al violino Luca Gorgoni, alle percussioni il maestro Fulvio Panico e Gabriele Leo, al pianoforte il maestro collaboratore Valerio De Giorgi. Nei ruoli solistici Francesca Zacheo, Adriana Quarta, Gloria Verri, Laura Trematore e Alessia Lifonso.