"Milza asportata per lo spintone": compagno di classe indagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È accusato di lesioni personali gravissime il 16enne di Surbo che diede uno spintone a un suo compagno di classe, facendolo sbattere contro lo spigolo del banco e rendendo necessaria in seguito l’asportazione della milza. L'episodio risale allo scorso aprile. Il 16enne è l’unico indagato per la vicenda accaduta all'Istituto Olivetti di Lecce.Il ragazzo è accusato di aver spinto il compagno «al fine di sottrargli un pacchetto di patatine». «A seguito dell’urto del fianco destro contro lo spigolo del banco», si legge nel provvedimento del sostituto procuratore della Procura per i minorenni Imerio Tramis, la vittima «riportava lesioni gravi consistite in “stato di shock da emiperitoneo conseguente a rottura di milza di natura traumatica”, che rendevano necessario il ricovero in prognosi riservata e la sua sottoposizione ad intervento chirurgico per l’avvenuta rottura della milza, che gli veniva asportata».L’avviso di chiusura delle indagini preliminari, notificato al giovane nelle scorse settimane, è solitamente il preludio alla richiesta, da parte della Procura, di un rinvio a giudizio o anche di una richiesta di archiviazione, da inoltrare al giudice per le indagini preliminari. L’indagato è difeso dall’avvocato Alessandro Costantini Dal Sant.