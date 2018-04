Bullismo tra i banchi, ora indaga la procura. L’accusa: maltrattamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Bullismo e maltrattamenti. Aperta l’inchiesta per stabilire se e chi abbia sistematicamente perseguitato con botte, minacce ed umiliazioni lo studente di 17 anni dell’istituto Tecnico Industriale “Fermi” di Lecce, ripreso nel video comparso nelle chat nella giornata di sabato scorso. Maltrattamenti è l’ipotesi di reato del fascicolo affidato ai magistrati del pool “fasce deboli” della Procura di Lecce.Il primo passo dell’inchiesta sarà identificare il gruppo di ragazzi indicato nella denuncia presentata dalla madre dello studente con l’avvocato Giovanni Montagna. Con l’avvertenza che se tra i probabili indagati ci saranno ragazzi con meno di 18 anni, gli atti dovranno essere trasmessi anche alla Procura per i minorenni.Ci sono possibilità concrete che le due inchieste procedano parallelamente. Non fosse altro perché nella classe dove occorre stabilire se è vero che gli atti di bullismo sarebbero cominciati a settembre dell’anno scorso con l’inizio dell’anno scolastico, ci sono alunni ripetenti. E nella discrezionalità degli inquirenti c’è anche l’accertamento sulle eventuali responsabilità del corpo docente, alla luce dei sette mesi di atti di bullismo indicati nella denuncia.