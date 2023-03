Bulli? No, belli! A Ugento una giornata contro bullismo e cyberbullismo con scuole e associazioni

Comuni, scuole, diocesi e associazioni uniti per dire “no” al bullismo. Va in scena la terza edizione di “Bulli?... No belli!”, manifestazione organizzata da Arcoìris e Trofeo Ozan per sensibilizzare i ragazzi sui temi del bullismo e del cyberbullismo. Il tema di quest'anno sarà “Supereroi di noi”. Sarà presente l'attore di “Un posto al sole” Gabriele Rossi.

L'evento

L'appuntamento è sabato 25 marzo alle 10 a Ugento: si partirà da piazza San Vincenzo con un corteo che raggiungerà il PalaOzan Tiziano Manni. L'iniziativa coinvolge le scuole di Ugento, Gemini, Taurisano, Racale, Alliste e Felline e numerose associazioni ed è rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte elementari e delle scuole medie e superiori. Saranno affrontati i temi dei diritti, della dignità sociale, dell'uguaglianza, del contrasto a ogni forma di denigrazione e di privazione e della sicurezza in rete. Testimonial dell'iniziativa sarà l'attore Gabriele Rossi; ospite la cantante salentina Dalila Spagnolo. Il corteo sarà accompagnato dalla street band “Misto a Band”.

Gli organizzatori della manifestazione

«Siamo entusiasti - afferma l'organizzatore della manifestazione, Manolo Perruccio - che quest'anno anche gli istituti scolastici di Taurisano, Alliste-Felline e Racale abbiano accolto il nostro invito ad unirsi all'istituto comprensivo di Ugento e Gemini. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello che attraverso l'arte e la danza si può creare un clima di fiducia, di ascolto e di immedesimazione. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere prevenuti e affrontati con il controllo, l'educazione e il dialogo da parte dei genitori con i propri figli».

Saranno raccolte anche le testimonianze di chiunque voglia condividere la propria esperienza. Sono previsti i saluti dei sindaci Salvatore Chiga (Ugento), Luigi Guidano (Taurisano), Antonio Salsetti (Racale) e Renato Rizzo (Alliste), del vicario generale della diocesi di Ugento monsignor Beniamino Nuzzo, del presidente dell'Associazione nazionale maestri di ballo Pietro Luigi Petracca, della dirigente scolastica di Ugento Roberta Manco, del presidente della Pro Loco di Ugento Francesco Pacella, del presidente della Fidas Enrico Antonazzo, del referente della protezione civile di Ugento Tiziano Esposito. A moderare gli interventi sarà Francesco Troisi.