Bugatti, la supercar non era di uno sceicco. L'azienda svela il mistero del bolide avvistato in Puglia

Aveva fatto impazzire i pugliesi che per oltre un mese l'avevano avvistata per le strade del Salento e del Brindisino. Ora, a distanza di quasi due mesi, il mistero sul proprietario della supercar da 8 milioni da euro è stata svelato: la Bugatti non era di uno sceicco. Né di un vip o di un businessman facoltoso. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno e come riferito nelle scorse ore dalla stessa Bugatti, la Centodieci che sfrecciava per le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati