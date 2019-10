«Attenti, nuovo autovelox», ma era una bufala. La Polizia provinciale: «Semplice manutenzione»

Ultimo aggiornamento: 12:57

«Sulla strada provinciale Lecce - Villa Convento -Novoli, non è cambiato nulla rispetto al passato ed a quanto predisposto dalle autorizzazioni della Prefettura di Lecce. C'è un autovelox laser, che riprende le infrazioni di velocità oltre i 60 Km/H per i mezzi in transito da Novoli Villa Convento verso il capoluogo di Provincia di Lecce. Nei giorni scorsi si è proceduto a lavori di sistemazione delle attrezzature esistenti, danneggiate da ignoti nottetempo». Così ha risposto il comandante della polizia provinciale Antonio Arnò a quanti hanno chiesto conto della notizia circolata in queste ore sull'installazione di un nuovo autovelox lungo la strada provinciale.«Non è la prima volta che questo accade. La seconda telecamera inserita - ha proseguito Arnò - è utile e serve sempre e solo per le rilevazioni sopra citate per i mezzi in transito su quella carregiata, quindi nessun autovelox in più rispetto a quanto previsto dal decreto prefettizio che per motivi di sicurezza ne predisponeva l'esistenza». Sfuma così la preoccupazione di tanti cittadini che sui social e sui gruppi whatsapp hanno diffuso una notizia falsa e priva di fonamento .